Rodrigo brilha nos acréscimos, Valencia vira e vai à semifinal da Copa do Rei

29/01/2019 | 21:05



Com uma atuação brilhante do atacante Rodrigo, o Valencia buscou a virada e despachou o Getafe, pelas quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira. O brasileiro naturalizado espanhol marcou todos os gols do Valencia na vitória por 3 a 1 sobre o rival, diante de sua torcida.

A partida foi mais complicada do que o placar indica porque o Valencia perdera o jogo de ida por 1 a 0 e entrou em campo pressionado nesta terça. Para piorar, saiu atrás no placar. Logo aos 38 segundos de jogo, Jorge Molina abriu o placar em favor dos visitantes, assustando a torcida local.

O aperto durou o primeiro tempo inteiro, porque o time da casa só empatou na etapa final. Foi aí que Rodrigo, formado na base do Flamengo, começou a fazer a diferença no duelo. Ele igualou o marcador aos 16 minutos. Aos 29, o Valencia foi beneficiado pela expulsão de Djene, o que desequilibrou o duelo, marcado por 13 cartões, nove deles para os visitantes.

Com a vantagem numérica em campo, o Valencia foi para cima e buscou a virada, sofrida, somente nos acréscimos. Com dois gols em dois minutos, Rodrigo foi decisivo, ao balançar as redes aos 47 e aos 49. O duelo terminou somente aos 55 minutos do segundo tempo, após desentendimentos e empurrões entre jogadores dos dois times.

Os demais confrontos das quartas de final têm Betis x Espanyol, Barcelona x Sevilla e Girona x Real Madrid.