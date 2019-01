Com gols no 1º tempo, Milan elimina Napoli e vai à semifinal da Copa da Itália

29/01/2019 | 20:05



O Milan precisou de apenas 27 minutos de jogo para decretar a queda do Napoli e a sua vaga na semifinal da Copa da Itália, nesta terça-feira. Jogando em casa, o time milanês contou com grande atuação de Krzysztof Piatek para vencer o rival por 2 a 0, no San Siro. O atacante polonês marcou os dois gols da partida.

O primeiro saiu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. O uruguaio Laxalt acertou belo lançamento da esquerda e Piatek, mesmo entre dois marcadores, bateu na saída do goleiro Meret. O segundo gol veio aos 26. Ele recebeu pela esquerda, novamente, cortou o marcador por dentro e bateu, dando poucas chances ao goleiro rival.

O jogador de 23 anos, contratado junto à Genoa na semana passada, foi ovacionado ao deixar o gramado no segundo tempo. Foi apenas a sua segunda partida com a camisa do Milan. Com sua grande atuação, o Milan dominou o primeiro tempo e praticamente não deu chances ao ataque da equipe de Nápoles.

Na segunda etapa, num duelo mais equilibrado, o Milan se defendeu bem e evitou dar espaço ao adversário, que sequer conseguiu descontar o placar. Pelo time da casa, o brasileiro Lucas Paquetá foi titular e esteve em campo durante os 90 minutos. Mas chegou a brilhar em campo.

Com o resultado, o Milan garantiu vaga na semifinal da Copa da Itália mais uma vez. Atual vice-campeão, o time milanês vai enfrentar na sequência o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Lazio, que se enfrentam nesta quinta-feira.