Henri Castelli comemora volta à Malhação: Responsabilidade muito grande

29/01/2019 | 19:11



Henri Castelli voltará para as telinhas na edição de 2019 de Malhação! O ator divulgou e comemorou a notícia em seu Instagram, rede social em que postou uma foto da capa do roteiro da novela, cujo subtítulo é Toda Forma de Amar, e escreveu um texto emocionante. Leia a seguir:

Hoje foi dada a largada, começou pra mim a realização de um sonho de voltar a fazer parte da Malhação depois de 18 anos, estou há 20 anos na Globo e só tenho a agradecer! Aprendi muito e fiz amigos pra vida! Está sendo uma alegria muito grande encontrar e reencontrar tanta gente que fez parte disso! Estou com o primeiro de quase 300 capítulos que vamos fazer, vou me entregar de corpo e alma como fiz quando dei vida ao Pedro lá atrás!

Ele ainda continua:

Estou realmente orgulhoso, emocionado e feliz de estar retornando, uma realização na minha vida e na minha carreira! Muito obrigado Adriano Melo pela oportunidade! Emanuel Jacobina, agora vamos finalmente trabalhar juntos, meu autor! Hoje tivemos um encontro com todo o elenco e foi muito bacana ver os jovens atores (muitos em seu primeiro trabalho) e me ver ali como eles há 18 anos atrás, e pra confessar uma coisa, estou tão ou mais nervoso que eles! Pra mim todo trabalho é uma responsabilidade muito grande, mas voltar à Malhação pra mim é ainda maior! Vamos com tudo! Espero que gostem e se divirtam, estamos fazendo com muito amor, carinho e convicção!