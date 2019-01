Ponte Preta está perto de ceder atacante Felipe Saraiva ao Botafogo-SP

29/01/2019 | 18:20



O Botafogo está por detalhes de anunciar a contratação do atacante Felipe Saraiva, da Ponte Preta, por empréstimo até o final da temporada. O jogador foi liberado pelo técnico Mazola Júnior para procurar outro clube e acabou se acertando com a equipe de Ribeirão Preto.

A ideia da Ponte Preta é dar rodagem ao jogador e o Botafogo acaba caindo como uma luva por disputar as mesmas competições: Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. O intuito é que volte mais maduro para, em 2020, ter mais oportunidades na equipe titular do time campineiro.

Felipe Saraiva tem apenas 20 anos e foi promovido aos profissionais em 2017. Ele fez 58 partidas com a camisa da Ponte Preta e marcou cinco gols. Iniciou o ano passado como titular, mas acabou perdendo espaço sob o comando de Gilson Kleina.

Na função de atacante, a Ponte Preta já conta com Dudu, Hugo Cabral, Marlyson, e Thalles, ficando assim como apenas a quinta opção de Mazola Júnior.