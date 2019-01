Do dgabc.com.br



29/01/2019 | 18:28



A quarta-feira será de tempo estável em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu com poucas nuvens, bastante Sol e o calor continuará intenso, com termômetros podendo atingir a marca dos 33º.

A umidade relativa do ar despenca e ficará abaixo dos 30%. As chances de chuva são quase nulas devido a atuação de um sistema de alta pressão. O restante da semana deve manter a tendência dos últimos dias com recordes de calor e poucas chances de chuva.