Blac Chyna é confrontada pela polícia após briga feia com namorado em hotel

Blac Chyna passou por uma situação bem tensa recentemente! Segundo informações do site norte-americano People, a modelo foi confrontada pela polícia após um grupo ter chamado as autoridades por uma briga feia que Chyna teve com o namorado, o rapper Kid Buu. Os dois estavam em um hotel na região do Havaí, nos Estados Unidos, e chamaram a atenção pela postura agressiva, que assustou até mesmo pessoas que conhecem o casal.

- Alguém do grupo deles ligou para o 911 [número de emergências nos EUA]. A segurança do hotel escoltou policiais e paramédicos para uma suíte, onde Blac Chyna estava com algumas pessoas. Foi uma situação mais 'disse me disse', ambos tinham queixas para a polícia, mas no final ninguém foi preso ou levado para o hospital. Os dois estavam sob influência de alguma coisa e esse não é um incidente típico do hotel. Na verdade, o comportamento deles foi 100% inadequado, revelou uma fonte.

O Departamento de Polícia de Honolulu ainda chegou a confirmar o acontecimento ao veículo.

Pouco antes das 9 da manhã de hoje, uma visitante feminina em Waikiki relatou ter sido agredida por um conhecido do sexo masculino. A vítima relatou que ela e o suspeito estiveram envolvidos em uma discussão várias horas antes, e a discussão se transformou em um confronto físico. O homem deixou a área após o confronto e não foi localizado. Este incidente foi classificado como abuso de um membro da família. A investigação continua e nenhuma informação adicional está sendo liberada neste momento.

Desentendimento com o ex

Mas os problemas de Chyna não se resumem somente ao seu relacionamento atual. Recentemente, a artista também teve uma briga com o ex, Rob Kardashian, pai de sua filha Dream. De acordo com a People, a viagem da modelo para o Havaí aconteceu bem na semana que ela tinha a custódia de Dream. Ela não levou a bebê para o passeio, deixando-a sozinha com uma babá em Los Angeles. Além disso, Rob teve dificuldades em ter contato com a filha, já que Chyna não estava por perto para lhe dar permissão.

- Chyna planejou que Dream ficasse com uma babá em Los Angeles enquanto ela estivesse no Havaí. Rob ficou louco com isso, porque se um dos pais estiver fora da cidade, o outro deve ter a opção de ficar com Dream por mais tempo. Rob não quer que Dream fique sozinha com uma babá enquanto Chyna faz festas no Havaí. É por isso que ele está furioso. Ela precisa dizer a ele quando não vai estar em Los Angeles, para que Rob fique mais tempo com Dream. Agora Rob está falando com seu advogado, e essa situação não é benéfica para Dream.

Entretanto, segundo informações do Radar Online, a postura de Rob é só uma prova de que ele está com ciúmes da relação da ex com Kid Buu.

- Ela acha que Rob viu o Instagram dela e ficou bravo. Mães também podem viajar. Rob não sai de férias, não viaja e não sai porque ele não faz nada. Esta é apenas outra tática de Rob. É óbvio o que ele está fazendo. É apenas Rob tentando destruí-la em público, comentou um informante.

