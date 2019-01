Vaza suposta lista de vencedores do Grammy 2019

29/01/2019 | 18:10



A premiação do Grammy deste ano só acontece no dia 10 de fevereiro, mas aparentemente a lista de vencedores sofreu ataque de hackers e foi divulgada na internet! Pois é, segundo informações do NME, uma suposta lista, que seria a verdadeira, já indicava nomes como Cardi B, que teria ganho o prêmio de gravação do ano por I Like It. Além disso, Lady Gaga teria ganho canção do ano por Shallow, que faz parte da trilha-sonora de Nasce Uma Estrela.

Porém, ao que tudo indica, os organizadores e responsáveis pelo evento, que será apresentado por Alicia Keys, já descartaram que a lista tenha sido vazada, já que os vencedores só são divulgados mesmo no dia da premiação. Em um comunicado, está escrito o seguinte:

O resultado do Grammy não é compartilhado, mesmo com a equipe da premiação, até o dia da cerimônia do Grammy, quando os nomes são colocados em envelopes lacrados.