Marinho diz que ideia é apresentar reforma na 2ª ou 3ª semana de fevereiro

29/01/2019 | 17:46



O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou nesta terça-feira, 29, que o governo vai apresentar a proposta da reforma da Previdência "na segunda ou terceira semana" de fevereiro. Segundo ele, a data certa da apresentação vai depender da área política do governo.

Antes da apresentação, o governo vai conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, que serão eleitos esta semana. Marinho participou de reunião da equipe econômica com o Tribunal de Contas da União (TCU) e afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado as tratativas para a elaboração da proposta e dado sua orientações.

Marinho não quis dar detalhes sobre a proposta, mas afirmou que não tem dúvidas de que o texto terá alcance fiscal e será uma proposta justa, fazendo com que aqueles que podem contribuam mais. O secretário ressaltou ainda que a reunião com representantes do TCU foi uma "parceria para que a agenda do governo tenha mais velocidade" e seja feita dentro da legalidade.