Tribunal de Justiça condena São Paulo FC a pagar R$ 600 mil após danos causados pela torcida em Mogi da Cruzes

29/01/2019 | 17:26



A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça determinou, a pedido da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que o São Paulo FC pague a quantia de R$ 600 mil após incidente causado pela Torcida Independente no jogo contra o Rondonópolis. O confronto, válido pela Copa São Paulo de Juniores, aconteceu no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em 17 de janeiro de 2016. Dos R$ 600 mil, a prefeitura vai receber R$ 100 mil e os outros R$ 500 serão enviados ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. O Tribunal entendeu que o São Paulo tem responsabilidade pois financia direta e indiretamente as atividades da torcida.

Não foi registrado nenhum ferido grave após a confusão de 2016, mas várias partes do estádio ficaram danificadas, como catracas, vidros da bilheteria, corrimões das arquibancadas, lixeiras e parte do alambrado. Além disso, uma viatura da Secretaria Municipal de Segurança e outra da empresa de segurança que atuava na partida foram totalmente vandalizadas.