São Caetano abre inscrições para shows e oficinas

Vinícius Castelli



30/01/2019 | 07:00



Quem quiser participar das atrações do Ateliê da Folia, no Carnaval de São Caetano, tem boa oportunidade. O município está com inscrições abertas para candidatos a apresentar shows musicais e a realizar oficinas, ambos em espaços abertos.

Entre as oficinas que serão oferecidas estão desenho, pintura, gravura, fotografia, grafite, escultura, intervenções, vivências educativas e formativas. Os eventos acontecem entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março, na Rua de Lazer (Avenida Presidente Kennedy) e no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566).

As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na sede da Secult (Avenida Goiás, 600, quarto andar). A documentação necessária pode ser conferida no site www.diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br. O selecionados serão divulgados a partir do dia 12 no www.saocaetanodosul.sp.gov.br.