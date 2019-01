Ator de 'Empire' é hospitalizado após sofrer ataque homofóbico e racista nos EUA

29/01/2019 | 17:32



O ator Jussie Smollett, conhecido por interpretar Jamal Lyon na série Empire, foi hospitalizado na madrugada desta terça-feira, 29, após ser agredido em Chicago.

Segundo o TMZ, o ator foi agredido por dois homens, que deixaram a mensagem "Esse é o país do MAGA", fazendo referência ao slogan "Make America Great Again" ("faça a América grande de novo", em português) de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Testemunhas relataram que os agressores usavam máscaras de ski e abordaram o ator proferindo ofensas homofóbicas e racistas. A agressão começou com socos no rosto de Jussie e, em certo momento, um dos homens envolveu uma corda ao redor do pescoço da vítima.

De acordo com um representante do Departamento da Polícia de Chicago, Jussie foi alvo de um crime de ódio e as autoridades já estão investigando o ocorrido. O ator recebeu alta do hospital Northwestern Memorial ainda pela manhã.