Bolsonaro manteve-se estável durante dia e permanece em jejum oral, diz boletim

29/01/2019 | 17:32



O presidente Jair Bolsonaro manteve-se estável durante o dia, sem sangramentos ou qualquer outra complicação, afirma boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 29, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro foi submetido nesta segunda-feira, 28, a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia.

Ele permanece em jejum oral e recebe analgésicos e hidratação endovenosa. Bolsonaro sentou-se à tarde em poltrona e realizou fisioterapia respiratória e motora com bom desempenho, afirma o boletim médico. "Por ordem médica, as visitas são restritas", finaliza o boletim, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo (cirurgião), Leandro Echenique (clínico e cardiologista) e Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do hospital.