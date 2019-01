Eletrobras vai contratar consultoria para revisão de planejamento estratégico

29/01/2019 | 17:18



A Eletrobras está em fase de contratação de uma empresa de consultoria para apoiar a companhia na revisão de seu planejamento estratégico, afirmou o presidente da companhia, Wilson Ferreira Junior. De acordo com ele, a ideia é que o estudo colabore para que a companhia alcance "estruturas ótimas" e, com base na definição de vantagens comparativas, possa ser competitiva no futuro.

A definição de um plano de longo prazo da companhia é um dos focos da gestão da empresa neste momento, disse Ferreira Junior, citando ainda a estabilização das operações, após a forte reestruturação e a implementação de um único sistema operacional ERP e do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e a conclusão das obras em andamento. Neste sentido, ele destacou o início do enchimento da hidrelétrica de Sinop, e a previsão de conclusão da entrada em operação das turbinas de Belo Monte até novembro deste ano

O presidente da Eletrobras vislumbrou que, uma vez capitalizada, a companhia tende a focar no segmento de energias renováveis, com destaque para projetos eólicos no Nordeste e no Sul, onde já está posicionada, e solares, desenvolvendo os projetos de instalação de painéis solares em reservatórios de hidrelétricas. Além disso, ele citou os projetos binacionais, visando a integração continental, e o segmento de comercialização, tendo em vista a perspectiva de ampliação do mercado livre. "(Comercialização) é área que vai ter porte para ser grande player, onde vai ser foco", disse.