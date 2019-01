Sertanejo Eduardo Costa se pronuncia após confusão em show nos EUA

29/01/2019 | 17:08



O cantor Eduardo Costa explicou a confusão que ocorreu durante seu show em Danbury, Connecticut, como parte de sua turnê pelos Estados Unidos. Nos vídeos que circularam pelas redes sociais, o cantor pede para que os seguranças retirem um homem da plateia e lhe deem 'uns tapas'.

Com a repercussão, Eduardo se pronunciou em um vídeo no Instagram e confirmou os boatos de que havia pedido para que agredissem o fã: "O cara vai para o show, começa a brigar no meio do público, começa a empurrar as pessoas. Lá no meio do tinham senhoras de idade, pessoas de bem, que vão para o show para se divertir. Aparece um cidadão bêbado, louco, empurrando, jogando bebida nas pessoas, jogando coisas em cima do palco e isso não é bom. Então eu pedi para o segurança tirar ele e, de fato, dar nele uns tapas, que é o que ele merecia. Para te falar a verdade, ele merecia ir pra cadeia e ser deportado dos Estados Unidos para o Brasil", disse.

O cantor também se desculpou ao brasileiros que estavam presentes no dia do show. "Tenho certeza que as pessoas que estavam no show gostaram da minha atitude porque quando acontece isso, eu mando tirar mesmo, porque eu acho que pode acontecer coisa pior. Começa empurra-empurra ali, dá 'cadeirada', o cara pega uma garrafa de bebida, estava todo alterado, não sei se estava drogado, mas parecia que estava. Então eu não aceito isso no meu show e jamais vou aceitar", completou.

Por fim, Eduardo avisou que, em seus shows, os seguranças são instruídos a agir em qualquer sinal de confusão: "O segurança está lá para isso, para tirar esse tipo de gente que vai para show pra aprontar. Eu não gosto de agressão física, não vou para o show pra isso. Mas se for preciso tirar um cara e dar uns tapas nele, para ele aprender a viver, nós vamos fazer, entendeu?".