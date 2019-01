Após fim do Rouge, Aline Wirley comenta novo programa com Xuxa Meneghel: Bastante apreensiva

29/01/2019 | 17:10



O grupo Rouge decidiu dar uma nova pausa na carreira, mas isso não quer dizer que não veremos mais as cinco integrantes! Aline Wirley será uma das juradas do The Four Brasil, novo talent show da Record TV, que será comandado por Xuxa Meneghel.

Em seu Instagram, a cantora contou a novidade aos fãs:

Amores da minha vida, recebi um convite especialíssimo e estou feliz demais em compartilhar com vocês que, a partir do dia 6 de fevereiro, estaremos sempre juntinhos (mais ainda)! Serei jurada do The Four, novo talent show da Record TV! Estou apaixonada pelo formato do programa, que é muito incrível, inovador e tenho certeza que vocês vão se apaixonar assim como eu.

Apesar de feliz com a nova empreitada na carreira, Aline também contou como está se sentindo - e nem tudo são flores!

Tenho que confessar que estou bastante apreensiva pela responsabilidade que é ocupar essa bancada... Até porque já estive do outro lado e isso mudou minha vida! Mas também me sinto muito honrada por estar ao lado da Xuxa Meneghel, Leo Chaves, João Marcello Bôscoli e de tantos outros artistas que nós quatro e todo o Brasil iremos conhecer logo mais! Ansiosa!

Também estamos ansiosos, né? The Four estreia na Record TV no dia 6 de fevereiro, a partir das dez e meia da noite. No reality show, em que quatro finalistas são mostrados logo no primeiro episódio, o desafio é manter seus lugares na competição e garantir o prêmio de 300 mil reais.