Karina Bacchi mostra filho com canudos e recebe críticas na internet

29/01/2019 | 17:10



É comum que as mães acompanhem e se derretam por cada pequeno detalhe que seus bebês aprendem! O último passo de Enrico foi conseguir usar canudos de plástico. Karina Bacchi ficou super orgulhosa do filho e quis compartilhar a novidade com os seguidores, mas a apresentadora não obteve o retorno que esperava.

No Instagram do próprio Enrico, Karina postou uma foto do pequeno todo sorridente segurando um canudo descartável e se derreteu:

Bom dia, gente feliz! Ando muito animado porque já sei beber de canudinho e comer com meu próprio garfinho! Ando muito evoluído.

Mas os internautas criticaram a atitude da loira, alegando questões ambientais. Um seguidor escreveu:

Mas logo canudo de plástico? Por que não um de alumínio, bambu, que são reutilizados?

Outro internauta comentou na publicação:

Lindo! Só que como vocês são influenciadores, coloca o canudo correto, assim nosso planeta agradece!