Única resposta do governo Maduro é repressão e perseguição, diz Guaidó

29/01/2019 | 15:54



O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, rebateu nesta terça-feira pelo Twitter a ação do procurador-geral do país, Tarek William Saab, que pediu a proibição de saída do deputado do país. "A única resposta é a repressão, perseguição. Vemos com muita dor como quase 40 venezuelanos foram assassinados em menos de uma semana, crianças sequestradas por um regime que não entende que terminou seu tempo", afirmou Guaidó, de acordo com o Twitter da Assembleia Nacional.

Guaidó é presidente da Assembleia Nacional e neste mês se proclamou presidente interino para acabar com o regime "usurpador" de Nicolás Maduro. Saab, por sua vez, pediu ao Tribunal Supremo venezuelano que impeça sua saída do país, além de congelar ativos do deputado. Guaidó afirmou que a ação do procurador é "uma ameaça à minha pessoa, ao Parlamento e à presidência interina da República".