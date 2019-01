Família de Michael Jackson se pronuncia sobre documentário que acusa o cantor de abuso sexual

29/01/2019 | 15:10



Após o lançamento no Festival de Sundance do polêmico documentário Leaving Neverland, que fala sobre dois garotos que supostamente teriam sido abusados sexualmente por Michael Jackson quando eram crianças, a família do cantor decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Em comunicado oficial enviado ao site Billboard, a família diz que as acusações não condizem com a verdade, já que Michael foi investigado e inocentado das alegações ainda em vida. Wade Robson e James Safechuck, os dois rapazes que participam do documentário dizendo terem sido molestados por Michael, já teriam dito que dormiram no mesmo quarto que o cantor em seu rancho Neverland, mas que nada aconteceu. Michael morreu em 2009, e em 2013 Robson e Safechuck foram à público dizer que o estresse os havia feito encarar a verdade, de que ele teriam sim sido abusados.

Na carta, a família Jackson também chama os produtores do longa de mentirosos e oportunistas, e os acusa de não terem dado espaço para a família ou amigos de Michael no documentário, focando apenas nas supostas vítimas sem um contraponto. Também é dito que essas acusações nunca seriam feitas se Michael estivesse vivo para se defender.

Confira o comunicado completo a seguir:

Michael Jackson é nosso irmão e filho. Estamos furiosos que a mídia, sem provas ou evidências físicas, decidiu acreditar na palavra de dois mentirosos confessos ao invés da de centenas de familiares e amigos ao redor do mundo que passaram tempo com Michael, muitos em Neverland, e conviveram com sua gentileza e generosidade. Estamos orgulhosos do que Michael representa.

As pessoas sempre gostaram de ir atrás do Michael. Ele era um alvo fácil porque era único. Mas Michael foi alvo de uma investigação que incluiu uma visita surpresa à Neverland e outras propriedades, assim como um processo que declarou Michael completamente inocente. Nunca houve nem uma prova. E ainda assim a mídia quer acreditar nessas mentiras.

Michael sempre dava a outra face, e sempre demos a outra face quando as pessoas foram atrás de membros da nossa família - esse é o jeito dos Jacksons. Mas nós não podemos apenas observar enquanto esse linchamento público continua, e os abutres do Twitter e outros que nunca encontraram Michael vão atrás dele. Michael não está aqui para se defender, mas se estivesse, essas acusações nunca teriam sido feitas.

Os criadores desse filme não estão interessados na verdade. Eles nunca entrevistaram ninguém que conhecia Michael, a não ser esses dois mentirosos e suas famílias. Isso não é jornalismo, e não é justo, mas ainda assim a mídia está perpetuando essas histórias.

Mas a verdade está do nosso lado. Faça sua pesquisa sobre esses oportunistas. Os fatos não mentem, as pessoas sim. Michael Jackson foi e sempre vai ser 100% inocente de todas essas falsas acusações.