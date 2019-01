Mayra Cardi surpreende ao colocar touca na filha em pleno verão: Fica tentando se machucar

29/01/2019 | 15:10



A coach Mayra Cardi postou nos Stories, na última segunda-feira, dia 28, um vídeo em que sua filha Sophia, fruto de sua união com o ator Arthur Aguiar, aparece de touca. Ela escreveu:

Meu duende.

Sendo uma pessoa polêmica por causa da forma com que cuida da pequena, a mamãe, em seguida, explicou o motivo de colocar o acessório na bebê, considerando o calor que está fazendo. De acordo com ela, a filha está com o mau hábito de machucar a própria cabeça.

- Ela está com cacoete de colocar a mão atrás da cabeça e arrancar pedaços do couro. É muito jovem para ter cacoete de velho, minha filha. Agora vai ter que ficar de touca.

Dando continuidade, Mayra afirmou:

- Bem feito! Um calor da p**** e você tendo que ficar de duende por causa desse cacoete. Boba! Menina boba! Fica tentando se machucar.

Além de falar sobre a mania da filha, ela também publicou uma foto de Sophia na última segunda. Na legenda, escreveu como se fosse a pequena:

Nasci ligada nos 220 volts, acordo seis vezes para mamar durante à noite e durmo no máximo três vezes ao dia por dez minutos. Alguém ajuda a minha mãe a me ensinar a dormir? Porque quem manda na vida dela sou eu!

E quem pensou que ela não fosse falar do marido, se enganou! Mayra já havia contado o que faz para que seu casamento não entre na zona de conforto, e na rede social postou dois Stories em que mostra outra tática. A coach mostrou alguns recadinhos no espelho que trocou junto com seu marido. Sobre isso, ela declarou:

- Olha que delícia, aquela manutenção do casamento. Eu deixei o recadinho do lado dele e ele, um do meu lado de madrugada. Quem vê, pensa que nós não conversamos. Mas é uma delícia conversar pelos espelhos. Já fizeram isso? Se não fizeram, façam. Precisa.