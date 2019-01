Luisa Marilac lamenta falta de posicionamento de Nego do Borel e cogita processá-lo por episódio transfóbico

29/01/2019 | 15:10



Luisa Marilac fez um vídeo para celebrar o Dia da Visibilidade Trans, comemorado nesta terça-feira, dia 29. Durante o bate papo no YouTube, a ativista atualizou o público sobre o episódio polêmico com Nego do Borel. Como você viu, o cantor fez um comentário transfóbico sobre Luisa, perdeu parcerias musicais, foi vaiado em um show de Anitta e, ainda, teve que adiar as gravações de seu DVD, que seriam feitas hoje. Mas depois de toda a controversa, uma pergunta ficou no ar: Luisa não iria processar Nego por sua transfobia?

- Todo mundo sabe que eu sempre segui o Nego do Borel, sempre tive um grande carinho, um grande respeito por ele. Até o dia em que ele me magoou daquela forma. Sou muito criticada porque as pessoas me falam 'Você não processou! Você tem que processar!'. Vocês sabem por que eu não movi uma ação contra o Nego do Borel? Porque a minha advogada entrou em contato com a equipe dele para ver se a gente conseguia um processo de conscientização. Como assim? Que ele falasse um pouco nas redes sociais dele sobre a causa transgênero, sobre o gay, entendesse um pouquinho mais desse meio, desse assunto. Para ajudar nessa nossa militância, nessa nossa causa. Devido aquele vacilo que ele deu comigo. Então seria uma troca justa, ele orientar o público dele, que me atacou covardemente também, como o meu também foi lá e atacou o dele. Então menos violência e mais amor nessa internet. Tudo se resolve no diálogo, tá gente? Então a intenção era essa, explicou a youtuber.

A ativista também esclareceu que não está fazendo parte disso para nenhuma promoção pessoal.

- O tempo se passou, o assunto já está morrendo - graças a Deus o assunto está morrendo, porque eu sou uma pessoa que nunca precisei entrar em polêmica para aparecer, devargazinho eu estou conseguindo o meu espaço, não só no YouTube, como no Instagram, na internet - e eu e minha assessoria estamos esperando uma posição do Borel, para ver essa atitude, essa decisão que ele vai tomar. Tem muita gente que me mandou mensagem dizendo que eu queria o dinheiro dele, que eu estava fazendo isso para me autopromover. Eu não preciso me autopromover, e muito menos quero um tostão dele. Eu quero que ele simplesmente ajude uma causa. Depois de ter me feito mal, pague com o bem. Falando, divulgando, aprendendo. Acho que de alguma forma vai até limpar a moral dele, a imagem dele.

E terminou dizendo que, caso Nego não se pronuncie, irá sim tomar medidas legais contra ele.

- O tempo e a vida me ensinaram uma coisa. Quem bate, esquece. Quem apanha nunca esquece. Tentei de uma forma, por gostar dele, em respeito ao cantor, à uma pessoa, um ser humano, porque eu acredito que todo mundo cresce, amadurece, aprende com os erros. Tentei e não consegui. Então eu vou entrar em contato com a minha assessoria e os meus advogados para ver os trâmites legais, se for o caso. Espero que esse não seja. Porque se for para eu entrar na Justiça reivindicando os meus direitos, eu não faço questão de nenhum tostão. Será revertido em alguma causa trans, alguma causa gay. Eu não quero e não preciso do dinheiro dele. Eu quero respeito, eu não quero aceitação. É respeito o que nós precisamos. É o que está faltando no mundo, é o que está faltando na internet. Está na hora das pessoas pararem de bater, pedir desculpas e a gente deixar. Eu não deixo mais ninguém bater na minha cara, não deixo mais ninguém me agredir, me ofender, e depois pedir desculpas e ficar por isso mesmo, não.