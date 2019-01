'Estou saindo da TV', anuncia apresentadora Maria Cândida

29/01/2019 | 15:01



A apresentadora Maria Cândida anunciou nesta segunda-feira, 28, que vai deixar os trabalhos na televisão, embora não completamente. Ela aproveitou para anunciar que vai se dedicar mais ao mundo digital.

"Estou saindo da TV. Vou fazer coisas esporádicas, mas estou entrando com tudo no mundo digital, tanto no Instagram, mas no YouTube", informou ela. A apresentadora tem um programa na TV Aparecida.

O canal dela já existe na plataforma de vídeos, mas a estreia oficial será no dia 4 de fevereiro, às 20h.

Antes disso, Maria Cândida disse que passou uma semana fora, "repensando, transformando, lidando com meu emocional, meu racional". Ela agradeceu o apoio e carinho dos seguidores.

Recentemente, a apresentadora terminou seu relacionamento com o educador financeiro Mauro Calil por WhatsApp. Ele a tinha pedido em namoro ao vivo, em agosto do ano passado.