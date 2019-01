Medida simples e precisa

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 15:03



A distribuição de uniformes aos alunos da rede pública tornou-se problema complexo nas cidades do Grande ABC. Inúmeras foram as vezes em que tal tema foi abordado nas páginas deste Diário. Na maioria delas associado a atrasos, má qualidade dos produtos, preços altos, impugnação de licitações e até mesmo denúncias de direcionamento no processo de compra para favorecer determinadas empresas.

Em Mauá, situação chegou ao limite de o prefeito ser preso pela Polícia Federal acusado de receber propina na compra das roupas – além de alimentos – que seriam destinadas aos estudantes da cidade.

Na gestão petista de São Bernardo, encerrada em 2016, ocorrências gravíssimas foram registradas. Tanto que a titular da pasta da Educação foi indiciada pelo Ministério Público por irregularidades na compra das peças de vestuário e também dos calçados.

Com tudo isso, o prejuízo maior é sempre do estudante e de suas famílias, que precisam encontrar soluções para a falta dos uniformes. Pior, eles nada podem fazer a não ser esperar pelo desenrolar de trâmites burocráticos.

Um problema complexo e aparentemente irresolúvel ganhou solução simples e eficaz em São Caetano. Desde o ano passado a Prefeitura deposita na conta dos pais dos alunos valor necessário para que eles providenciem toda a vestimenta da garotada – camisetas, calças, bermudas e jaqueta – em malharias credenciadas. Em seguida, prestam contas do dinheiro gasto.

A iniciativa mostrou-se eficaz por vários motivos. Além de desburocratizar e agilizar a aquisição das peças, é transparente e ainda fortalece indústria e comércio locais. Do modo antigo nem sempre o vencedor do certame era da cidade ou da região.

A criatividade deve ser desenvolvida e incentivada em sala de aula. Da mesma forma, é competência que precisa ser colocada em prática o tempo todo por aqueles que são responsáveis por gerir os destinos de um município.