Sindicato não aceita proposta de terceirização e trabalho intermitente da GM

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 13:42



Em negociação realizada durante uma reunião na manhã desta terça-feira (29) na fábrica da GM (General Motors), em São Caetano, o sindicato dos metalúrgicos disse não às propostas da montadora que dizem respeito às adequações da reforma trabalhista. O pleito da empresa era a de introduzir contrato de trabalho parcial, terceirização irrestrita e trabalho intermitente no regime dos 8.300 funcionários da planta da região.

“Em um primeiro momento, já descartamos estes itens e dissemos que não vamos negociar. Agora é aguardar para ver se eles vão apresentar uma contraproposta em relação aos mesmos” afirmou o presidente da entidade representativa dos trabalhadores, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão.

A próxima reunião com diretores da montadora norte-americana acontece na sexta-feira. Na data também há previsão de uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo para a produção de uma pauta única, que será utilizada como instrumento de futuras negociações com outras montadoras.

A apresentação da pauta com 22 itens em assembleia foi feita ontem. Entre os pedidos solicitados pela montadora estão a terceirização irrestrita, contrato de trabalho intermitente, redução do piso salarial (de R$ 1.800 para R$ 1.600), entre outros. Em São José dos Campos, foram apresentadas 28 mudanças.

Outros itens, como o plano de saúde e o pagamento da compensação do auxílio previdenciário ainda estão em discussão, segundo Cidão. Confira mais detalhes da negociação na edição impressa e no dgabc.com.br amanhã.

A montadora norte-americana atualmente negocia com o poder público, concessionárias, sindicatos e fornecedores a possibilidade de futuros investimentos nas plantas de São Caetano e São José dos Campos. Declarações da presidente global Mary Barra e comunicado assinado pelo presidente do Mercosul, Carlos Zarlenga, sinalizaram a possibilidade de retirada das operações na América Latina.