Kanye West e Kim Kardashian são banidos da nova temporada do The Voice

29/01/2019 | 13:10



A 16ª temporada do The Voice estreia nos Estados Unidos no dia 25 de fevereiro, mas as polêmicas já começaram agora! Aparentemente, segundo fontes contaram ao Radar Online, John Legend, um dos jurados do reality show, quis chamar Kanye West para ser o mentor dos possíveis candidatos que fizerem ao seu time. Porém, os outros jurados, Adam Levine, Blake Shelton e Kelly Clarkson, não gostaram nadinha dessa ideia.

Além disso, nem a esposa do rapper, Kim Kardashian, seria bem-vinda no set de gravações! Que tenso, não?

Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Kanye já causou muitos problemas em sua vida pessoal e eles sentem que seria melhor se ele e Kim ficassem longe do programa, na primeira temporada de John, disse a pessoa, se referindo ao fato de que John Legend estreia no The Voice, substituindo Jennifer Hudson.

Lembrando que John e a esposa, Chrissy Teigen, são muito amigos de Kim e Kanye.