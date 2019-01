Confissões de Adolescente, que revelou Deborah Secco, vai virar nova série

29/01/2019 | 13:10



A série Confissões de Adolescente, exibida em 1994 pela TV Cultura e Band, irá ganhar uma nova versão. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a produção será feita para plataformas de streaming e sob encomenda da Netflix. Um de seus criadores, o diretor Daniel Filho, estará à frente do projeto e as gravações terão início ainda este ano.

Confissões de Adolescente foi baseada na obra de Maria Mariana, e também teve suas versões no cinema e teatro. A série contou a história de quatro irmãs adolescentes que viviam com o pai viúvo. Dividida em duas temporadas, ela foi a porta de entrada de Deborah Secco aos holofotes. A atriz, que tinha 15 anos de idade na época e deu vida a uma das irmãs, chamou muita atenção e, posteriormente, assinou com a Rede Globo.

Vale dizer que a série fez tanto sucesso que até recebeu uma indicação ao Emmy Internacional de melhor programa infanto-juvenil em 1995.