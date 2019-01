Grávida, Ticiane Pinheiro exibe barriga em foto e erro em detalhe da decoração rouba a cena

29/01/2019 | 13:10



Ticiane Pinheiro está gravida de uma menina e a cada publicação em suas redes sociais, os seguidores não aguentam de tanta fofura! Na última segunda-feira, dia 28, a apresentadora foi até seu Instagram agradecer alguns mimos que recebeu por conta da gravidez e, ainda que tudo muito fofo, os presentes acabaram chamando a atenção por um erro ortográfico.

No clique, Ticiane aparece usando um vestido preto justo deixando sua barriga bem evidente. Em meio a alguns recebidos e, com um balão em mãos sorri para câmera. Porém, o que ela não percebeu foi que uma das palavras escritas no balão está com a grafia errada. No lugar de biscoito, parece que houve um errinho de ortografia e o S sumiu. Dessa forma, a frase ficou da seguinte forma:

A família bicoito vai crescer. Para quem não sabe, o termo: Família Biscoito, é um apelido superfofo usado entre ela, César e sua filha, Rafaella Justus.

Os fãs, claro, notaram o errinho e deixaram diversos comentários sobre o assunto na publicação. De qualquer forma, tudo ficou muito lindo. Né? Vale dizer que essa não foi a única vez que Ticiane encantou, no mesmo dia, a apresentadora também compartilhou uma foto junto com o amado e, no clique, Tralli aparece com a mãe na barriga da esposa.