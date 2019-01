Kelsy Karter tatua rosto de Harry Styles na bochecha

29/01/2019 | 13:05



A cantora Kelsy Karter fez uma tatuagem inusitada na própria bochecha: o rosto do cantor Harry Styles. O registro na pele foi feito após ela dizer que está "desesperada" para gravar uma música no próximo álbum dele. A tatuagem foi feita em Los Angeles (EUA) e Kelsy, de 24 anos, compartilhou o resultado do trabalho no Twitter.

"Mamãe, olha o que eu me fiz fazer", escreveu ela na legenda. Cerca de dez dias antes, a cantora tuitou que, "finalmente, sei o que farei para o aniversário de Harry", que completará 25 anos no próximo dia 1º.

Não se sabe se Kelsy e Styles são amigos ou se, ao menos, já se conheceram. Em julho do ano passado, ela disse, em entrevista ao site i-D, por que o ama tanto. "O que eu amo nele, do ponto de vista profissional, é que ele era o mais pop de todas as estrelas pops e depois ele saiu e fez um álbum de rock clássico", disse.