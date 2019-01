29/01/2019 | 12:51



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,156 bilhão na B3 no pregão da última quinta-feira, 24. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,16%, aos 97.677,20 pontos. O giro financeiro do dia foi de R$ 15,1 bilhões.

Foi o sétimo pregão seguido de entrada líquida de recursos estrangeiros na Bolsa.

Com o resultado, em janeiro o saldo estrangeiro na Bolsa está positivo em R$ 3,303 bilhões, resultado de compras de R$ 126,976 bilhões e vendas de R$ 123,673 bilhões.