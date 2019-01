Ana Maria Braga se emociona ao falar da tragédia de Brumadinho

29/01/2019 | 12:44



Mesmo experiente e com o talento do improviso, sobretudo nas coberturas chamadas "ao vivo", Ana Maria Braga não conseguiu conter a emoção nesta terça-feira, 29, ao falar sobre as inúmeras pessoas que perderam seus lares e os animais que estão sendo sacrificados por causa da tragédia em Brumadinho (MG).

Depois de assistir aos depoimentos das vítimas, os olhos de Ana Maria Braga ficaram cheios de lágrimas. "Não estou fazendo o ''jogo do contente''. A gente precisa se colocar no lugar do outro e ver que, por pior que seja a situação, somos felizes", disse a apresentadora ao "Mais Você" ao mencionar que é preciso ter empatia por todos aqueles que tiveram suas casas invadidas pela lama da barragem da Vale que se rompeu em na cidade mineira.

Em outro momento do programa, Sandra Annenberg, apresentadora do jornal "Hoje", também compartilhou uma experiência pessoal na região. A jornalista falou que conhecia a pousada ao lado de Inhotim e que foi devastada pela queda da barragem. "É como você disse, Ana, é preciso ter empatia", disse Sandra, visivelmente emocionada com a situação.