Conheça o novo hotel de luxo na Ilha da Madeira

Redação



29/01/2019 | 12:48

O Les Suites at the Cliff Bay é o novo hotel de luxo na Ilha da Madeira, em Portugal. O cinco estrelas conta com 23 suítes e jardins que ocupam uma área de 6 mil m². Localizado em Funchal, capital da ilha, já está aberto para reservas em datas a partir de abril.

Novidades hotel de luxo na Ilha da Madeira

O novo hotel pode ser considerado um irmão mais novo do The Cliff Bay, que também fica na cidade portuguesa. A principal suíte do complexo é a Master Suíte Exclusiva, que tem 123 m². Apenas a sacada conta com 41 m².

Divulgação

Complexo promete muito luxo e conforto em suas suítes

Nas áreas comuns do hotel, destacam-se piscina com borda infinita, biblioteca, salas de cinema e de jogos e um bar, além do restaurante em uma das duas casas senhoriais.

Os hóspedes também têm acesso ao mar, às piscina de água salgada e infantil, ao spa e ao restaurante Il Gallo d’ Oro, que tem duas estrelas Michelin.