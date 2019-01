Marcos Mion é flagrado fazendo a barba do filho, Romeo, e momento encanta a web

29/01/2019 | 12:11



Marcos Mion é um paizão e isso já está mais do que comprovado! Casado com Suzana Gullo, os dois são pais de três filhos e, sempre que podem, registram momentos com as crianças em suas redes sociais. Agora, por exemplo, não foi diferente! Na última segunda-feira, dia 28, o apresentador foi flagrado pela esposa enquanto fazia a barba de um dos filhos, Romeo.

Em seu Instagram Stories, Suzana compartilhou o momento. No vídeo, ela encontra Mion e o filho no banheiro e pergunta o que os dois estão fazendo. Romeo, cheio de espuma de barbear, responde dizendo que está fazendo a barba como a mãe havia mandado. Ela, é claro, se derreteu com a cena.

Aos 13 anos de idade, Romeo é filho mais velho do casal e diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista. O primogênito é irmão de Donatella, de dez anos de idade, e Stefano, de nove anos de idade.

Vale lembrar que o apresentador sempre fala muito sobre a relação com Romeo e incentiva nas redes sociais o debate sobre o autismo. Recentemente, a família fez uma viagem para Europa e o apresentador foi até suas redes sociais explicar porque Romeo não os acompanhou:

Uma criança com autismo necessita antes de tudo de ROTINA. Basta mudar uma sequência que o mundo dele pode virar de cabeça pra baixo na velocidade de apertar um botão. E aí, meu amigo, não tem mais volta. É necessário muita paciência, dedicação e conhecer seu filho como a palma da sua mão pra reverter essa queda num túnel de pânico e desespero que eles entram. Ou seja, fazer uma viagem sem rotina, andando com guia, parando pra entrar numa loja no susto ou pra pegar um café antes de chegar no destino programado, entre centenas de outras situações é um TERROR para crianças com autismo.Por outro lado tenho duas crianças típicas, em nada mais "normais" que o Romeo, apenas diferentes, que querem exatamente isso: mergulhar no mundo! Dobrar a próxima esquina e se surpreender com uma vista, um monumento e resolver sentar um pouco por ali porque o clima tá bom! Parar pra almoçar e encarar um restaurante diferente! Onde as pessoas não nos conhecem e pode ser que a carne chegue antes da batata, o que é um problema pro meu Romeo! São INCONTÁVEIS detalhes que fazem uma criança atípica funcionar e não consigo montar essa estrutura para poucos dias pelo mundo, nem cabe! Por isso Romeo viaja pra onde conseguimos ter casa ou a "sensação de casa"! Passar por 3 países em 15 dias é um pesadelo pra ele. E acaba virando pros outros também, afinal ninguém fica bem com alguém na família sofrendo tanto. Pais e mães autistas, aceitem os limites dos seus filhos especiais! Forçar é quebrar eles por dentro. E não esqueçam nunca dos outros filhos!