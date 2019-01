Príncipe Harry e Meghan Markle não estarão juntos no Dia dos Namorados

29/01/2019 | 12:11



O Twitter da realeza britânica compartilhou com seus seguidores que o príncipe Harry terá uma agenda apertada no próximo Dia dos Namorados, que é comemorado no dia 14 de fevereiro no Reino Unido, e provavelmente não o celebrará ao lado de Meghan Markle.

O motivo para isso é o fato de que o futuro papai é o Capitão Geral da Marinha Real, e ele irá participar na data em questão do Exercise Clockwork, que é um evento anual em que membros da Marinha e da Aviação Real enfrentam um treinamento rigoroso sob baixas temperaturas.

Em se tratando da Duquesa de Sussex, ainda não há nenhum compromisso agendado para ela no Dia dos Namorados, mas, de acordo com o E! News, é provável que ela não viajará porque está chegando aos últimos meses de gestação. A previsão é de que Meghan dê à luz aproximadamente em abril, levando em conta que o anúncio de que se tornaria mãe foi feito no último mês de outubro.

A publicação ainda informou que os próximos eventos da esposa de Harry serão no Teatro Nacional e nas universidades britânicas que são parte da Association of Commonwealth Universities.

Desde que assumiu o relacionamento com o membro da realeza, Meghan tem sido protagonistas de polêmicas envolvendo sua maneira de se portar. Rolou até demissão de uma ex-funcionária e até mesmo rumores de uma briga com sua co-cunhada, a Kate Middleton. Tomara que a chegada dessa criança traga mais tranquilidade para a vida dela!