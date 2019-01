Novo Renault Clio é revelado na Europa

Leo Alves



29/01/2019 | 12:18

Após alguns dias de mistério, o novo Renault Clio foi revelado oficialmente na Europa. O hatch chega à quinta geração completamente reformulado, principalmente no interior. A estreia oficial do modelo deve ser durante o Salão de Genebra, que acontece em março.

Novo Renault Clio: mudanças

Embora esteja mais esportivo, o visual do Clio é uma evolução do modelo anterior. Para a dianteira, a marca francesa buscou inspiração no Arkana e no Mégane. Nas laterais, para disfarçar as portas traseiras, as maçanetas foram deslocadas para a coluna C. Tudo para dar a impressão que se trata de um modelo duas portas. Atrás, as lanternas invadem a tampa do porta-malas, que conta com um vinco bem pronunciado.

Porém, foi no interior que a Renault teve um cuidado maior. A montadora garante que adicionou materiais de melhor qualidade, além de ter trabalhado a ergonomia. No painel, a tela de 9,3 polegadas da central multimídia se destaca. Os mostradores de algumas versões também serão digitais, seguindo a tendência atual.

Tecnologia

De acordo com a fabricante da França, o novo Clio está menor que o anterior. A diferença, entretanto, não é considerável, já que ele encolheu apenas 14 milímetros no comprimento. Apesar disso, a promessa é que ele esteja mais espaçoso para os ocupantes. Outra mudança é que o hatch será um dos modelos principais no processo de eletrificação dos modelos da empresa.

Sendo assim, a nova geração terá uma versão híbrida nos próximos anos. A tecnologia autônoma também estará presente, com o novo Renault Clio ganhando algumas assistências desse tipo em algumas versões.

Evolução

Lançado em 1990, o modelo cresceu e evoluiu bastante nesses quase 30 anos. Na galeria, veja os detalhes da nova geração e relembre todas as anteriores.