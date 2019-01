Festival de culinária em Miami tem edição especial

Redação



29/01/2019 | 12:18

Um dos eventos mais famosos do sul da Flórida, o South Beach Wine & Food Festival, reúne celebridades do mundo gastronômico para um festival de culinária em Miami, cheio de sabor. Pelo segundo ano consecutivo, a atração terá uma edição especial em Bal Harbour, com quatro programações em locais distintos do destino.

Festival de culinária em Miami

Jantar de Shabbat

Após estrear no festival no ano passado, a autora de livros de culinária Adeena Sussman e o produtor de pães Zak Stern estão de volta para sediar um jantar de Shabat, com carnes kosher do Grow & Behold, no festival de culinária em Miami. Além deles, a equipe é composta por Einat Admony, Yos Schwartz e Amos Sion, chefs renomados nos Estados Unidos. Esse time servirá pratos clássicos com toques modernos. O pano de fundo para essa ocasião especial é o Sea View Hotel, uma das primeiras estruturas construídas ao longo da costa de Bal Harbour, em 1948, que já atraiu realeza, presidentes, chefes de estado, celebridades e famílias por diversas gerações.

Local: Sea View Hotel – Sexta-feira, 22 de fevereiro, às 19h.

Harmonização de vinhos e chocolate

Vinhos e chocolates combinam muito bem. Essa harmonização vai rolar na Vasalissa Chocolatier, no Bal Harbour Shops, com uma aula sobre como o vinho e o chocolate se unem para criar um sabor único e espetacular. A aula será liderada por um especialista nos produtos.

Local: Vasalissa Chocolatier, Bal Harbour Shops – Sábado, 23 de fevereiro, às 14h

Jantar oferecido por Matthew Accarrino, Evan Funke e Ryan Hardy

Matthew Accarrino, Ryan Hardy e Evan Funke se unem para criar um menu de culinária italiana. O evento está programado para o costeiro do The Ritz-Carlton Bal Harbour, onde os chefs prometem propôr um menu repleto de sabores.

Local: The Ritz-Carlton Bal Harbour – Sábado, 23 de fevereiro, às 19h

Jantar oferecido por Brad Kilgore e Dan Perretta

Os chefs Bradley Kilgore e Dan Perretta irão organizar uma experiência gastronômica influenciada por sabores globais num enclave de frente para o mar. Imperdível para quem deseja curtir o festival de culinária em Miami.

Local: The St. Regis Bal Harbour Resort – Sábado, 23 de fevereiro, às 19h