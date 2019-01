Participantes se assustam com suposto objeto no céu no BBB 19: - Pode ser um OVNI!

29/01/2019 | 11:10



E após o Jogo da Discórdia na última segunda-feira, dia 28, os participantes do Big Brother Brasil ficaram chocados e curiosos com uma aparição no céu! Conversando na parte de fora da casa, do nada Hana e Gabriela avistam uma luz no céu e logo presumem ser uma estrela cadente ou até mesmo um Objeto Voador Não-Identificado (OVNI):

- Gente, tá muito esquisito, ele não tá mudando de lugar! Vocês estão entendendo? Pode ser um OVNI!, disse Hana, que viu um objeto ficando parado no ar e, do nada, apagar a luz.

Pouco depois, Tiago Leifert, o apresentador do reality show usou o Instagram Stories para responder a algumas perguntas de fãs. E, claro, as pessoas queriam saber se era mesmo uma estrela cadente ou algo mais misterioso!

- E agora vocês estão me perguntando: O que eles estão vendo, porque eles estão olhando para o céu? São eles, os alienígenas! Eles chegaram, é uma invasão.

Depois da brincadeira, ele continua:

- É um balão. A Rafa Brites postou uma foto, é um balão. Não é a noite dos OVNIs! Bem diferente do que aconteceu em São José dos Campos anos atrás. Ai mas uma hora apagou tudo! Apagou porque acabou a bateria. É um balão com bateria. A bateria da luzinha acabou, aí o balão apagou.

Falando em Rafa Brites, ela realmente viu e postou nas redes sociais fotos e vídeos da mesma situação que os participantes do BBB viram dentro da casa. A atriz até mesmo brincou na legenda:

Acabamos de ver algo muito sinistro no céu!! Filmei, mas não deu pra pegar. Ficou por uns 6 minutos. Vinha e voltava. Balão impossível porque vinha e voltava no mesmo lugar, apagava e voltava depois de um tempo, fogos também não, laser como podia ser, se às vezes era inteiro, às vezes vazado... (...) Se forem extraterrestres não é sequestro... é resgate... nos levem!!!, brincou.