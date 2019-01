Grávida pela primeira vez, Luiza Possi revela já ter engordado seis quilos: Muito peito, muita fartura

29/01/2019 | 11:10



Luiza Possi já esclareceu os fãs e seguidores que não está nada preocupada em engordar durante a gravidez. À espera do primeiro filho, a cantora usou as redes sociais para comentar as mudanças que já observa em seu corpo no início da gestação. De acordo com o jornal Extra, em vídeo no Instagram, que já não está mais disponível no perfil, Luiza entregou que engordou cerca de seis quilos.

- Já engordei quase seis quilos em três meses. Mas não estou nem aí, estou comendo muito e estou saudável. Estou inchada. Gravidez é uma coisa que dá fome. Estou comendo feito uma louca. Levei a sério essa coisa de comer por dois. Beijos para as minhas calças e sutiãs que eu perdi. Vejo vocês em 2020, brincou ela.

A cantora, que foi pega desprevenida e teve o sexo e o nome de seu bebê revelado por Christiane Torloni durante participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, contou ainda que os seios também já mudaram bastante:

- Meus peitos estão uma loucura. Agora tenho muito peito, muita fartura.

Essa é a primeira gravidez da filha de Zizi Possi. O menino, que irá se chamar Lucca, é fruto do relacionamento da cantora com o diretor de TV Cris Gomes, com quem ela se casou em setembro do último ano.