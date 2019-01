Luiza Possi confirma sexo e nome do filho após 'spoiler' de Christiane Torloni

29/01/2019 | 10:43



Luiza Possi acabou antecipando a divulgação do sexo e do nome do primeiro filho com o diretor de TV Cris Gomes. A cantora participou da edição desta segunda-feira, 28, do "Encontro com Fátima Bernardes". Mas a notícia não foi dada durante o programa da TV Globo.

Após a participação da cantora, Christiane Torloni, que também estava lá, publicou uma foto com Luiza Possi e revelou: "Abençoando a chegada do Lucca."

No perfil dela no Instagram, Luiza brincou com a atriz. "Titia Chris Torloni já deu spoiler, mas agora está confirmadíssimo: é menino! Vem logo, meu Lucca", escreveu a cantora na legenda de foto na qual aparece com a barriguinha de fora, no terceiro mês de gestação.

Na semana passada, a filha de Zizi Possi revelou que estava grávida do primeiro filho. "Sim, estou grávida e explodindo de felicidade", comemorou. Luiza Possi e Cris Gomes se casaram em setembro de 2018, em São Paulo, em cerimônia íntima para amigos e familiares.