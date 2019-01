PSG anuncia contratação do argentino Leandro Paredes

29/01/2019 | 10:24



O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Leandro Paredes, que estava no russo Zenit. O clube francês explicou ter assinado um contrato por quatro anos com o jogador argentino, mas não revelou os detalhes financeiros da transação, embora a imprensa local afirme que o time vai desembolsar 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões).

O PSG poderá usar Paredes na sequência da Liga dos Campeões da Europa. Os clubes participantes da competição podem registrar três jogadores contratados em janeiro. Assim, o fazendo, o time parisiense terá condições de utilizar Paredes nos jogos contra o Manchester United, válidos pelas oitavas de final, em 12 de fevereiro e 6 de março.

Isso se torna ainda mais importante para o técnico Thomas Tuchel neste momento, pois Paredes poderia ocupar a vaga do italiano Marco Verrati, lesionado, no meio-campo. Além disso, o atacante brasileiro Neymar também está contundido - sofreu nova lesão no quinto metatarso do pé direito - e não deve ter condições de participar do primeiro duelo, em Manchester.

Paredes jogou nove vezes pela seleção da Argentina, mas não foi selecionado para disputar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O jogador de 24 anos começou sua carreira no Boca Juniors e também jogou pela Roma, antes de passar os últimos 18 meses no Zenit.

"Estou muito orgulhoso de me juntar ao Paris Saint-Germain. Agora eu tenho essa fantástica oportunidade, não só de descobrir uma nova liga, mas de vestir uma das camisetas de maior prestígio do mundo", afirmou Paredes ao site oficial do PSG.