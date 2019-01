No BBB19, Hariany, Paula e Gustavo ficam incomodados após Jogo da Discórdia

29/01/2019 | 10:10



O Jogo da Discórdia movimentou a casa do BBB19 na madrugada da última segunda-feira, dia 28. Após a brincadeira, que acabou de forma repentina, deixando os brothers e telespectadores sem entender nada, os emparedados comentaram sobre as escolhas de cada participante.

Paula e Hariany ficaram ainda mais insatisfeitas com os rótulos que receberam dos outros confinados. Danrley, por exemplo, chamou Hariany de fútil e influenciável.

- Que ridículo, ele vir falar isso com você, comentou Paula. A sister quis amenizar a situação e dizer que os brothers estão de recalque.

Hariany também comentou sobre Maycon, que a colocou no paredão através do bigfone.

O Maycon está forçando muito a barra, muito tentando se redimir. Estava sem paciência já. Já perdoei, já fiquei de boa, mas não precisa ficar ensebando

. E sobre Diego, a sister declarou que ele já está ficando sem paciência: Ele é um cara que, uma hora ou outra, vai dar uma batidinha de frente com alguém.

Diego também não gostou nadinha do que Hana fez durante o jogo. O rapaz conversou com Gustavo e Carolina na área externa da casa e comentou sobre a vegana ter imaginado que Danrley teria escolhido ele para classificar como fútil e influenciável, quando na verdade, os adjetivos eram sobre Hariany.

-Você acha que o que vem dali me deixa mal? A Hana falou que eu era fútil. Você acha que eu me preocupo com o que ela pensa?, questionou Diego.

Gustavo declarou que Hana está consumindo as energias de Diego e ainda deu dicas para o amigo não se abalar com as inimizades:

-O povo odeia quem fica em cima do muro. A dica para se dar bem nesse jogo é atacar sem medo. O médico ainda declarou que não gosta de pessoas que falem alto, como Hana, e afirmou que a sister sabe que Gabriela é barraqueira.

Já Maycon e Isabella ficaram em clima de romance após a brincadeira. O vendedor de queijos perguntou para a sister:

-Você vai me esperar? e ela assentiu que sim.

Em seguida, após os brothers verem algo no céu e Hana apontar que teria sido um disco voador, Isabella perguntou se Maycon fez um pedido, e ele mostrou todo seu lado romântico: Ganhar o Big Brother e casar com você. Fofo, né?