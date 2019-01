Biografia não autorizada de Anitta abordará saia-justa entre cantora e Pitty

29/01/2019 | 10:10



A biografia não autorizada de Anitta, que Léo Dias está escrevendo e promete lançar no dia 30 de março, mesmo dia que a artista completa os seus 26 anos de idade, já está dando o que falar antes mesmo de ficar pronta! Segundo o colunista Flávio Ricco, a cantora pode ter uma grande surpresa com as revelações do livro, que irá relembrar um episódio curioso, que aconteceu nos bastidores do Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.

Em 2014, a participação de Anitta no programa deu o que falar por causa de um debate sobre feminilidade e liberdade sexual. Pitty, que também era convidada da atração, discordou das declarações da funkeira e o climão rolou solto.

Agora, de acordo com a publicação, o livro irá contar detalhes que o público ainda não tinha conhecimento, como o fato de Pitty ter se recusado a cantar com Anitta no encerramento do programa, causando um mal-estar na produção. Eita!

Léo Dias já declarou que promete esclarecer diversas brigas de Anitta. Além da rixa com Pitty, o livro também abordará a rivalidade da cantora com Preta Gil, Ivete Sangalo, Maluma, Pabllo Vitta, entre outros nomes.