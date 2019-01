Mundo digital revoluciona o entretenimento tradicional

Da Redação



29/01/2019 | 10:18

A tecnologia facilita muitos aspectos da vida cotidiana, e o entretenimento é um dos seus principais impulsionadores, transformando mídias tradicionalmente físicas, para plataformas completamente online.

Do mundo físico para o entretenimento online

Há alguns anos, para encontrar filmes de qualidade dignos de uma indicação ao Oscar, era necessário ir até um cinema. No entanto, isso mudou com a chegada da Netflix, a plataforma de streaming que revolucionou a maneira de assistir séries e filmes em casa, com o seu foco em produções originais.

Um exemplo disso é o filme Roma, que lidera a lista de indicações para o Oscar 2019, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz, mostrando que o bom cinema também existe além de Hollywood e dentro das plataformas de streaming.

Outra oportunidade para se divertir sem ter que sair de casa é o iGaming. Este termo refere-se às opções de cassino online e ofertas para novos jogadores que este mundo inclui, como o Betfair bonus. Esse tipo de oferta permite aos jogadores desfrutarem de jogos como roleta, blackjack.

Neste caso, o Betfair Cassino fez parceria com os melhores desenvolvedores como PlayTech, Ash Gaming, ou Cryptologic, para fazer a transferência desses populares jogos de cassino para o mundo digital. Todas as opções acima são tão populares hoje em dia graças a plataformas deste estilo que permitem desfrutá-las até no smartphone.

Videogames na vanguarda da tecnologia

A indústria dos videogames também evoluiu com os avanços tecnológicos. Um exemplo disso é a possibilidade de torná-los num estilo de vida através do streaming em plataformas como Twitch ou YouTube. Além disso, está a possibilidade de acompanhar os maiores torneios de eSports, como o campeonato mundial de League of Legends, que oferecem prêmios milionários e reúnem espectadores e jogadores de todo o mundo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Por conta desses avanços, a nova geração de consoles deve apostar mais no streaming, principalmente no lançamento de novos jogos apenas por meios digitais, abrindo mão da mídia física, como nos exemplos anteriores.

Embora as opções de entretenimento disponíveis na atualidade já tenham revolucionado diferentes indústrias, a tecnologia continua avançando rapidamente. É precisamente nesse contexto que surge a Realidade Virtual, tecnologia que permite uma experiência de entretenimento completamente imersiva, e que está prestes a se tornar o novo padrão em setores como cinema, iGaming e videogames.

A tecnologia avança de forma muito acelerada e o futuro do entretenimento tem tudo para aproveitar esse desenvolvimento. Tudo para aproveitar e oferecer o melhor de várias indústrias sem sair de casa.

—

Na galeria, confira todos os eletrônicos testados pelo 33Giga.