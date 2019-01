Morre aos 70 anos em SP o ex-deputado estadual Jooji Hato

29/01/2019 | 09:56



O ex-deputado estadual Jooji Hato (MDB-SP) morreu na noite desta segunda-feira, 28, em São Paulo. Com 70 anos, a suspeita é de que o parlamentar tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória. O Instituto Médico Legal (IML) ainda vai confirmar a causa exata da morte. O velório ocorre no hall da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nesta terça-feira, 29, pela manhã.

Filho de imigrantes japoneses, Hato formou-se em medicina e entrou na política como vereador em São Paulo no ano de 1982. Foi eleito em outras sete ocasiões. Em 2010, conseguiu trocar a Câmara Municipal pela Assembleia Legislativa - ele havia se candidato como deputado estadual, federal e até senador, mas sem sucesso.

Hato foi reeleito em 2014 e, no ano passado, foi um dos 33 deputados que tentaram a reeleição na Alesp e não conseguiram renovar seus mandatos.

Na cidade de São Paulo, Jooji Hato foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei do Silêncio, que determina o horário de funcionamento de bares durante a madrugada.

O filho do parlamentar, o vereador paulistano George Hato, fez uma publicação em suas redes sociais se despedindo do pai. "Com muita dor no coração comunico que hoje, meu papai, o Deputado Jooji Hato foi brilhar longe de nós (...) Neste momento de dor e consternação, peço orações para que sua alma descanse em paz", escreveu.