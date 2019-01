May apoia proposta para voltar a negociar Brexit com UE, diz Fox

29/01/2019 | 08:57



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apoia uma proposta para renegociar parte de seu acordo de Brexit com a União Europeia, num momento em que ela tenta angariar apoio no Parlamento.

Segundo o ministro de Comércio britânico, Liam Fox, o governo de May apoia uma emenda que rejeita o chamado "backstop" que pode manter o Reino Unido numa união alfandegária com a UE para evitar a criação de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda.

Em declaração à BBC, Fox disse que a emenda oferece a melhor chance de o Reino Unido evitar sair da UE sem um acordo sobre suas relações futuras.

Nesta terça-feira, o Parlamento britânico irá votar uma série de emendas para o Brexit, depois que a Casa dos Comuns rejeitou por ampla maioria o acordo original de May há duas semanas, justamente por causa da questão do "backstop". Fonte: Associated Press.