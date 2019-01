Obituário - 29 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 08:47



João Massolini

(São Caetano, 3-8-1939 – Santo André, 25-1-2019)



Começou como mensageiro no Banco de São Caetano do Sul. Em seguida, a carreira metalúrgica no parque industrial de São Bernardo e São Paulo: Perkins, Chrysler, Conforja, Fiat (escritório em São Paulo), Volkswagen Caminhões e Ford. João Massolini trabalhou muito e em vários setores.

Sempre gostou de estudar. Ingressou na Ordem Rosa Cruz, em 1976. Foi um dos pioneiros no comércio de produtos naturais em São Caetano. E na indústria exerceu atividades ligadas à Engenharia, como a de analista de especificação de peças.

Formou um acervo de fotos e outros documentos referentes a empresas e escolas, parte do qual foi mostrada pela página ”Memória”.

Agora, a partida. João Massolini era filho de Antonio Massolini e Augusta Fernandes. Formou-se em Letras. Inspirou o filho, o jornalista Marcos Massolini, a seguir os seus passos. Parte aos 79 anos e está sepultado no Memorial Jardim Santo André.



Santo André



Isabel Senhora Domingues, 92. Natural de Altinho (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aparecido Faustino de Faria, 88. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Pereira da Costa, 71. Natural de Rio do Antonio (BA). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Crematório Memorial de Santos (SP).



Jadir Ramos, 70. Natural de Campestre (MG). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edson Fernandes de Barros, 60. Natural de Junqueirópolis (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Jardim da Colina.



Giovanni Ikenna Moughalu, 13. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Francisco Morato (SP). Estudante. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Francisco Morato (SP).



São Bernardo



Kiyoko Simamura, 95. Natural de Kumamoto, Japão. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Izaltina Rodrigues da Silva, 92. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Francisco Ildefonso de Souza, 87. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.



Laurinda de Jesus Afonso Capucho Gomes, 86. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Osvaldo Borges, 84. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Sachico Ito, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Belmira, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



Milton Lange Filho, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Catarina Quartero Ponce, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Regina, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



Célia Mucida, 73. Natural de Ubá (MG). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



Benedito Alves, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Rosali do Carmo Sapola, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério de Vila Formosa.



Giuseppina Zanardo Bardy, 69. Natural de Susegana, Itália. Residia no Parque São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Conceição da Silva, 68. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.



João Rodrigues de Oliveira, 67. Natural de Gameleira (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Izilda Almeida Vieira, 66. Natural de São Caetano. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



Adilson Nunes de Jesus, 66. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Jovelina Maria Alves, 62. Natural de Sud Menucci (SP). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Phoenix.



Iracema Lombardi, 62. Natural de Guaramirim (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Reinaldo Eduardo Lima, 72. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Neusa Aparecida Berucci Blane, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Francisca Ferrante Callegari, 96. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.



Maria Aparecida de Jesus, 85. Natural de Três Corações (MG). Residia no bairro Santa Maria. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Odete de Castro Ataíde, 83. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



Cecília Alves de Souza, 71. Natural de Ituverava (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Conceição Aparecida da Silva, 71. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério das Lágrimas.



Lúcia Muniz Farias Vassalo, 70. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.



Neusa dos Santos, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Vera Lucia Gomes, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Marisa Soares Porto, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Artur da Mata Alves, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.



Ribeirão Pires



Tereza de Lima Ribeiro, 77. Natural de Itapeva (SP). Residia no Jardim Dois Melros, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



José Carlos Marques, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.



Olga Terezinha Grasel, 73. Natural de Guarujá do Sul (SC). Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério de São José do Hortêncio (RS).



Selmo da Silva, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.