Veja destinos para conhecer durante o Carnaval 2019

29/01/2019 | 08:18

O Carnaval é o primeiro feriado prolongado do ano e um dos favoritos dos viajantes brasileiros. Em 2019, a comemoração acontece em 5 de março. Para ajudar quem ainda está indeciso, a Latam Travel separou alguns destinos tanto para quem deseja agitação quanto para quem procura aproveitar a data para relaxar.

Destinos para curtir o Carnaval 2019

Para quem quer aproveitar os destinos tradicionais no Carnaval, Rio de Janeiro, Salvador e Recife são boas pedidas. Um roteiro com passagens aéreas de ida e volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, com quatro noites de hospedagem com café da manhã, mais ingresso para o desfile das escolas de samba, com transporte que pode ser adquirido a parte, sai a partir de R$3.100,54 por pessoa.

Já para o tradicional carnaval de Salvador, é possível adquirir pacotes a partir de R$3.979 por pessoa, com voo saindo de São Paulo (Guarulhos) e hospedagem para três noites.

Salvador está entre os destinos favoritos para o Carnaval

Recife também é excelente opção para quem quer curtir o Carnaval nordestino. A cidade está a poucos minutos de Olinda, dona de um dos carnavais mais famosos do Brasil. A capital pernambucana oferece opções culturais para quem não quer ficar só no agito, como o Recife Antigo.

Há pacotes para o destino a partir de R$2.730, com passagens aéreas saindo de Guarulhos (SP) e cinco noites de hospedagem com café da manhã.

Fortaleza é outra cidade que possui atrativos para quem deseja aproveitar o a data sem gastar muito. Os preços para a cidade começam em R$1796,15 por pessoa, com passagens aéreas desde o aeroporto de Guarulhos e quatro noites de hospedagem com café da manhã.

Cruzeiros

Os cruzeiros marítimos também são opções para quem deseja curtir ao máximo a folia. O roteiro de sete noites no navio MSC Fantasia tem saída do Rio de Janeiro com destino a Salvador, Ilha Grande e Búzios, com refeições inclusas. Segundo a Latam Travel, os preços começam em R$ 2.369, em cabine interna dupla.

Para relaxar

Já para quem prefere sossego durante o Carnaval 2019, uma opção é curtir a Serra Gaúcha e sua gastronomia, bem como a hotelaria de alto padrão e as paisagens cinematográficas do pedaço. O destino oferece roteiros de ecoturismo, visitas aos parques, café coloniais, cânions e diversas opções para compras.

Um pacote para Bento Gonçalves pode ser adquirido por a partir de R$ 1.360, com passagens de Congonhas (SP) para Porto Alegre, três noites de hospedagem e um tour em uma vinícola. Dá direito à pisa da uva e ao tradicional merendin, lanche servido nos parreirais com harmonização de vinhos com queijos e produtos da região.

O feriado também pode ser uma boa data para uma viagem internacional. O Chile é uma opção interessante por cauda da proximidade com o Brasil. O país reúne as paisagens das cordilheiras e diversos atrativos turísticos, além de oferecer um custo-benefício interessante para o consumidor.

As Cordilheiras atraem diversos turistas para o Chile

Um roteiro de três noites com passagens aéreas do Rio de Janeiro (Galeão) para Santiago pode ser adquirido a partir de R$ 3.280,89 por pessoa, com café da manhã e traslado inclusos.

Tradicional, Nova York é outro local procurado pelos viajantes brasileiros durante todo o ano. No período do Carnaval, tem roteiros de cinco noites com passagens aéreas a partir de 4.969, saindo de Guarulhos (SP) em voo direto.