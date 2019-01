Novo jogo do Dragon Ball tem primeiro trailer revelado

Leo Alves



A Bandai Namco revelou no último domingo (27) o primeiro trailer do novo jogo do Dragon Ball. O vídeo foi exibido justamente durante um campeonato de Dragon Ball FighterZ, último game baseado no anime e que foi lançado em 2018.

Detalhes novo jogo do Dragon Ball

O novo projeto será um RPG de ação, e não mais um jogo de luta. Ainda não há data de lançamento confirmada, mas o trailer dá a entender que ele pode acontecer ainda em 2019. Nem mesmo o nome está definido, já que por enquanto o game utiliza o título Dragon Ball Game: Project Z.

Quem é fã da franquia vai sentir uma certa dose de nostalgia com vídeo, já que as cenas tem como trilha a clássica música Cha-la Head Cha-la. No vídeo, é possível ver Goku andando por diversos cenários que remetem a momentos marcantes do anime, como as lutas contra Piccolo e Vegeta, por exemplo. Outros personagens, como Gohan, Freeza e Kuririn, também estão presentes.

Por mais que a data de estreia ainda seja incerta, ao menos o novo jogo já está confirmado para PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

Confira o primeiro trailer abaixo.

