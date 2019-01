Habilidades mais valorizadas

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



29/01/2019 | 07:06



Entra ano, sai ano e a regra é a mesma: algumas pessoas são contratadas pelas excelentes qualificações técnicas e demitidas por não terem um comportamento adequado ao estilo da empresa. Não estou querendo dizer que seus diplomas, certificações e experiência estão perdendo o valor. O alerta é para o fato de que os perfis técnico e comportamental têm o mesmo valor. Afinal, não compensa ter um profissional que gera resultados, mas causa desarmonia no grupo. As habilidades valorizadas são muitas, mas vamos focar em cinco mais importantes:

Comunicação – saber se comunicar de maneira clara, objetiva e madura, com interlocutores de diferentes níveis hierárquicos, é fundamental para os profissionais que desejam trabalhar de maneira integrada com o grupo e o negócio.

Trabalho em equipe – não adianta você gerar excelentes resultados para a companhia e não ser capaz de evoluir em atividades que necessitem da participação de outras pessoas ou, pior, não considerar o quanto o seu bom desempenho pode refletir positivamente no trabalho do outro.

Resiliência – pode ser que você não goste de trabalhar sob pressão ou se sinta incomodado em momentos de crise, mas é importante desenvolver a habilidade de resolver questões complexas sem desanimar ou comprometer a qualidade da produtividade e das entregas.

Comprometimento – entregar mais e melhor é uma excelente forma de demonstrar comprometimento com a empresa. O mercado está sedento por profissionais proativos e capazes de superar obstáculos.

Intraempreendedorismo – aqui estamos falando do famoso termo ‘vestir a camisa da empresa’, quando você abraça os projetos com a responsabilidade e motivação que se espera do dono da empresa.