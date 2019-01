Sindicato sugere redução de benefícios na Dura

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 07:03



A decisão definitiva sobre a possibilidade de a Dura Systems do Brasil encerrar suas atividades no País, o que consequentemente fecharia a unidade localizada em Rio Grande da Serra e deixaria 300 trabalhadores desempregados, vai ser anunciada nesta semana. De acordo com informações do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), proposta de reestruturação foi apresentada à direção norte-americana da multinacional, ontem. Dentro dela, alguns benefícios concedidos aos funcionários precisaram ser negociados.

De acordo com o coordenador da regional de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra do SMABC, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, mais detalhes da pauta não serão divulgados até uma resposta definitiva da empresa. “Tudo foi aprovado pelos trabalhadores em assembleia. Essa redução de alguns benefícios precisou ser feita para a garantia da manutenção do emprego. Agora tudo foi encaminhado à matriz nos Estados Unidos e estamos esperando resposta até o fim desta semana”, afirmou.

Marquinhos também acredita que incentivos fiscais anunciados pela administração municipal devem pesar na decisão da empresa. O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), anunciou na última semana a elaboração, em caráter de urgência, de legislação que prevê dar descontos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) mediante o cumprimento de metas. “É um legado que, inclusive, pode ajudar na geração de emprego da cidade”, afirmou o sindicalista.

A Dura anunciou o fechamento e o desligamento dos funcionários no dia 16 de janeiro por conta do prejuízo das operações no País. Trabalhadores chegaram a entrar em greve, mas graças à negociação com o sindicato a empresa concordou em discutir a reestruturação até o prazo final de ontem. A decisão deve ser anunciada nesta semana.