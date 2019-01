Independente, Amaury Dias será líder de governo Kiko

Daniel Tossato



29/01/2019 | 06:42



Vereador de primeiro mandato e com perfil independente dentro da Câmara de Ribeirão Pires, Amaury Dias (PV) deverá ser nomeado líder do governo Adler Kiko Teixeira (PSB) hoje.

Segundo Amaury, houve pedido de outros vereadores na Casa, fato que o deixou “surpreso”. Até então, quem comandava a ala governista no Legislativo era o vereador Silvino de Castro (PRB), atual primeiro secretário da mesa diretora. Entretanto, seu desempenho era alvo de críticas.

“Sou conhecido por atuar de forma independente dentro da Casa. Tenho boa relação com os demais vereadores e acho que isso pode ajudar em algumas pautas do Executivo”, declarou Amaury.

Ainda no ano passado, o nome de Amaury chegou a ser cotado, nos bastidores, para disputa da presidência do

Legislativo, o que acabou não se confirmando. Quem administra a Casa é Rato Teixeira (PTB), sobrinho de Kiko.

“Tenho construído uma boa relação com o governo, acredito que essa é uma forma de reconhecimento”, pontuou o verde.



ATUAÇÃO

Na Câmara, o vereador já se envolveu em episódios polêmicos. Um dos fatos que marcaram sua legislatura foi a tentativa de diminuir os salários dos vereadores dos atuais R$ 10.017,17 para R$ 2.298, em 2017. O caso abalou a relação de Amaury com os demais parlamentares. Em março do ano passado, o verde deixou a relatoria da CPI da Saúde reclamando de morosidade no processo. Neste ano, o vereador inovou e abriu processo seletivo para escolher um assessor, cujo resultado deverá ser anunciado hoje.