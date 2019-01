Sandro Sargentim não resiste a duas derrotas e deixa o EC São Bernardo

da Redação



28/01/2019



Duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista da Série A-3 foram suficientes para que a diretoria do EC São Bernardo decidisse pela troca no comando do time. Ontem à noite, um dia depois do revés em casa para o Monte Azul (2 a 0), o técnico Sandro Sargentim acabou demitido e Galego, que treinou o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior e vinha atuando como auxiliar, assume interinamente.

De acordo com o presidente Felipe Cheidde Júnior, Sargentim deixa o Cachorrão pela porta da frente. “Agradecemos o trabalho do Sandro, que honrou o compromisso conosco desde o primeiro dia no EC São Bernardo. Mas, neste momento, optamos por esta mudança no comando do time e o Galego, que foi nosso comandante na Copa São Paulo de Futebol Júnior e vinha atuando como auxiliar, assume interinamente o controle da equipe profissional. Desejamos toda sorte ao Sandro, que deixou portas abertas por aqui.”

Por ora, apesar de Galego ser interino, o clube não buscará substituto. “O Sandro sai sozinho, a comissão (técnica) já era nossa. No momento vamos acompanhar (o trabalho) de perto, junto com o Galego, buscando as melhores opções para o time. Não vamos sair em busca de novo técnico agora, não. Acreditamos que o Galego pode ter um bom desempenho.”